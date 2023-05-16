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Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi

Çanakkale Savaşları'ndan kalma 108 yıllık patlamamış top mermisi böyle imha edildi
16.05.2023 16:43

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Çanakkale'de Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki Lone Pine’ın arka tarafında Çanakkale Muharebeleri’nden kalma top mermisi bulundu.Yapılan incelemenin ardından top mermisi Jandarma bomba imha ekipleri tarafından imha edildi. Eceabat ilçesi sınırları içinde kalan Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda Lone Pine’ın arka tarafında Çanakkale Muharebeleri’nden kalma top mermisi bulundu. Dünya’nın en iyi korunmuş muharebe sahalarından biri olan Tarihi Alan sınırları içerisinde Arıburnu yürüyüş güzergahında Artillery Road-Topçu yolu yakınlarında patlamamış top mermisi tespit edildi. Mermi, Orman Genel Müdürlüğü tarafından tespit edildikten sonra Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı'na bildirildi.

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