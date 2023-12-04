Çanakkale'de sağanak yağış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kuvvetli sağanak yağış sebebiyle Kepez çayı taştı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Çanakkale'de sabaha karşı başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Sağanak yağış hayatı olumuz etkilerken, kent merkezinde bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri caddelerde yürümeyi güçleştirdi. Çanakkale Belediyesi ekipleri su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesi ve rögar kapaklarının tıkanmaması için temizlik çalışması yaptı.



Kepez çayı taştı

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış Kepez çayının taşmasına sebep oldu. Kuvvetli yağışla birlikte sel suları köprünün üstünden akmaya başladı. Durumu öğrenen ve balıkçı barınağında teknesi olan vatandaşlar hemen bölgeye gitti. Bazı tekneler zarar gördü. İş makineleri bölgeye giderek, çalışma başlattı.