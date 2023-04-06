RAMAZAN İMSAKİYE
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Çanakkale Biga'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 17 işçi yaralandı

Çanakkale Biga'da fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi: 17 işçi yaralandı
06.04.2023 10:49

OTOMATİK OYNAT

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Çanakkale’nin Biga ilçesinde fabrika işçilerini taşıyan otobüs devrildi. Kazada 17 işçi yaralandı. Kaza, sabah saatlerinde Biga ilçesine bağlı Değirmencik köyü girişinde meydana geldi. Özel bir fabrikadaki işçileri taşıyan Süleyman Demirel idaresindeki 17 KL 655 plakalı otobüs, nedeni henüz belli olmayan bir şekilde kontrolden çıkarak yan devrildi. Kazada otobüste bulunan 17 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Biga Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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