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Can Yoldaşım dediği köpeğinden gelecek güzel haberi bekliyor

Can Yoldaşım dediği köpeğinden gelecek güzel haberi bekliyor
20.02.2022 15:10

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Kayseri’de yalnız yaşayan 72 Yaşındaki Faik Bakar, 2017 yılından beri yanından ayrılmayan kayıp köpeği Zeytin’in bulunmasını istiyor. Melikgazi ilçesine bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi’nde ikamet eden Faik Bakar, geçtiğimiz günlerde 2017 yılından beri yanında olan köpeğine mama almaya gitti. Sürekli kendisini tramvay durağında bekleyen köpeğini göremeyen Bakar, her yeri aradı fakat Zeytin’i bulamadı. Eşinin 3 yıldır Fransa’da olduğunu ve Zeytin’in kendisine can yoldaşlığı yaptığını söyleyen Faik Bakar, gözyaşları içerisinde köpeğinin bulunması için yardım istedi.

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