Camideki hırsızlık imamın fark etmesiyle önlendi... O anlar kameraya böyle yansıdı

Olay, Küçükçekmece Fatih Mahallesi İç Kumsal Hacı Ahmet Camisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cuma namazı öncesi cami hocası caminin kapılarını açtı. Bu sırada kimliği belirsiz 3 şahıs, camiye girerek etrafı aramaya başladı. Şahıslardan biri mihrabın mikrofonunu çantasına koyarken, diğerleri ise vaiz kürsüsüne çıkıp kontrol etti. Güvenlik kamerasından durumu fark eden cami hocası Yakup Yılmaz, şahısları yakalayarak çaldıkları malzemeyi aldı. Kimliği belirsiz üç şüpheli uyarının ardından camiden ayrılırken hoca ise durumu polise bildirdi.