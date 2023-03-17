Camideki hırsızlık imamın fark etmesiyle önlendi... O anlar kameraya böyle yansıdı

"Daha evvel bir sabah namazında gelmişlerdi"

Şahısların etrafı gözetlemek için önceden geldiğini söyleyen Yılmaz, "Bugün Cuma saatinden bir saat evvel cemaat gelsin diye camiyi açtık. Kameradan şunu gördük, 3 tane genç geldi. Dağılıp caminin sağını solunu gözetlemeye başladılar. Daha sonra mihrabın mikrofonunu aldılar. Biz müdahale etmemiş olsaydık, daha evvel bir sabah namazında gelmişlerdi. Bugün Cuma para toplanıyor, onun için gelmişlerdi, burada da ellerine ne geçerse fırsatını bulup yapmaya çalıştılar. Bizler de müdahale edince rahatsız olup gittiler" dedi.

