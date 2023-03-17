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Camideki hırsızlık imamın fark etmesiyle önlendi... O anlar kameraya böyle yansıdı

Camideki hırsızlık imamın fark etmesiyle önlendi... O anlar kameraya böyle yansıdı
17.03.2023 17:26

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Olay, Küçükçekmece Fatih Mahallesi İç Kumsal Hacı Ahmet Camisinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Cuma namazı öncesi cami hocası caminin kapılarını açtı. Bu sırada kimliği belirsiz 3 şahıs, camiye girerek etrafı aramaya başladı. Şahıslardan biri mihrabın mikrofonunu çantasına koyarken, diğerleri ise vaiz kürsüsüne çıkıp kontrol etti. Güvenlik kamerasından durumu fark eden cami hocası Yakup Yılmaz, şahısları yakalayarak çaldıkları malzemeyi aldı. Kimliği belirsiz üç şüpheli uyarının ardından camiden ayrılırken hoca ise durumu polise bildirdi.

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"Daha evvel bir sabah namazında gelmişlerdi"

Şahısların etrafı gözetlemek için önceden geldiğini söyleyen Yılmaz, "Bugün Cuma saatinden bir saat evvel cemaat gelsin diye camiyi açtık. Kameradan şunu gördük, 3 tane genç geldi. Dağılıp caminin sağını solunu gözetlemeye başladılar. Daha sonra mihrabın mikrofonunu aldılar. Biz müdahale etmemiş olsaydık, daha evvel bir sabah namazında gelmişlerdi. Bugün Cuma para toplanıyor, onun için gelmişlerdi, burada da ellerine ne geçerse fırsatını bulup yapmaya çalıştılar. Bizler de müdahale edince rahatsız olup gittiler" dedi.

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