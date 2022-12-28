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Cam parçası ile yaralanıp hastanede ölen şahıs toprağa verildi

Cam parçası ile yaralanıp hastanede ölen şahıs toprağa verildi
28.12.2022 18:51

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, yaşanan tartışma sırasında cam parçası ile yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 29 yaşındaki H.G., düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Olay, ilçeye bağlı Murtaza Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, ilçede emlakçılık yapan H.G. (29) ile D.A. (42) arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, kırılan cam parçaları H.G.’nin yaralanmasına yol açtı. İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan H.G., bilinç kaybı yaşaması üzerine Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Ev yapımı alkol ve uyuşturucu kullandığı da iddia edilen H.G. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

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