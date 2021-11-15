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Çalıştığı halk otobüsünü gelin arabası yaptı

Çalıştığı halk otobüsünü gelin arabası yaptı
15.11.2021 16:56
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde halk otobüsü şoförü, gelin arabasını çalıştığı otobüs yaptı. Ereğli’de ikamet eden ve halk otobüsü şoförü olan Ahmet Likoğlu, hayatını Sibel Likoğlu ile birleştirdi. Likoğlu, en mutlu gününde otobüsü gelin arabası olarak süsledi. Gelin ve damadın otobüse binerken, arkadaşlarının çaldığı “Olmadı yar” şarkısını çalmaları gülüşmelere neden olurken, selamlamalar sonrası yola çıkıldı. Nikah salonuna otobüsle geldiler. Meslektaşlarının da kendisine eşlik etmesiyle, halk otobüslerinden oluşan bir düğün konvoyu oluşturuldu. Halk otobüslerinden oluşan konvoy şehirde vatandaşların da ilgisini çekerken, renkli görüntüler ortaya çıktı. Süslenen otobüsler ile şehir içinde yapılan konvoy nikah salonuna kadar devam etti.

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