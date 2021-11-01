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Çalınan aracı bulunan sağlıkçı; "Para bulmuş gibi sevindim

Çalınan aracı bulunan sağlıkçı; "Para bulmuş gibi sevindim
01.11.2021 17:08
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sağlık memurunun nöbetteyken minibüsü çalındı. Çalınan araç, 24 saat geçmeden polis tarafından bulunarak, sahibine teslim edildi. İnegöl Devlet Hastanesinde görevli Hasan Kılıçaslan, 29 Ekim tarihinde 16 Y 2502 plakalı minbüsünü hastane bahçesine park ederek mesaiye gitti. Hastanedeki nöbetinin ardından aracını park ettiği yerde bulamadı. Çevreyi araştıran sağlıkçı, aracına ulaşamayınca polise haber verdi. Hastane güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, aracın bir şahıs tarafından çalındığını tespit etti. Harekete polis ekipleri, 24 saat içinde aracı park halinde buldu. Şüpheli İ.V. (25), polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Bulunan aracının başına gelen sağlık memuru Hasan Kılıçaslan, "Çok sevindim. Allah emniyet ekiplerinden razı olsun. 2 gecedir uyku uyumuyordum. Bu kadar çabuk bulunacağını tahmin etmiyordum. Aracım bulundu. Para bulmuş gibi sevindim" dedi. Araç emniyet ekiplerinin incelemesinin ardından sahibine teslim edildi.

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