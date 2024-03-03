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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 03 Mart 2024, 12:16 Güncelleme Tarihi: 03 Mart 2024, 12:16

Çaldıkları aracın yakıtı bitince yenisini çalan hırsızlar önce kameralara sonra polise yakalandı

Bursa'da çaldığı aracın yakıtı bitince, başka araç çalan oto fareleri, gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri aynı mahallede 4 adet oto hırsızlığının ihbarı üzerine harekete geçti. Oto hırsızlık dedektifleri mahallede bulunan tüm güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Ekipler, çaldıkları araçların yakıtları bitince yeniden başka araç çalan oto farelerinin kimliklerini kolayca tespit etti. Oto faresinin 47 suç kaydı bulunan Y.Y. ile S.D.'ye ait olduğunu tespit eden ekipleri yaptığı çalışmalar sonunda şüphelileri kıskıvrak yakaladı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan Y.Y. ile S.D. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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