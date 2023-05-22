Patenli gençlerin ölümle dansı kamerada

Sakarya’nın Serdivan ilçesinde kampüs bayırı olarak bilinen 2. Cadde’den aşağıya patenlerle inen gençler adeta ölümle dans etti. Yokuş aşağı ilerleyen araçların yanından hızla geçen 3 patenli genç, kendilerinin yanı sıra sürücülerin canlarını da hiçe saydı. Gençlerin tehlikeli hareketini gören sürücüler ise büyük şaşkınlık yaşadı. Tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde; 3 patenli gencin, yaklaşık 50 kilometre hızla giden otomobilleri geçerek yokuş aşağı ilerlediği anlar yer aldı.