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Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada

Buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen şahıs hayatını kaybetti: Düşme anı kamerada
04.07.2023 00:04

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Bayburt'ta buz mağarasında 80 metrelik çukura düşen bir kişi hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları
Bayburt'un Helva köyünde gezmek için akrabaları ve çocuklarıyla dağa çıkan Mehmet Daştan (43), yaklaşık 80 metre derinlikteki buz mağarasına düştü. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından Daştan'ın cesedi bulundu. Cenaze, otopsi için Bayburt Devlet Hastanesi'ne gönderildi. Mehmet Daştan'ın düşme anı cep telefonu kamerasına yansıdı. Babasının düştüğünü gören çocuğu ise feryat etti. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.
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