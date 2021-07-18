Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen konuştu: İlk defa kendimizi bırakıp anne ve babamıza üzülme şansımız oldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla Türkiye'nin gündemine oturan 'Büyükşen çifti cinayeti'nin çözülmesinin ardından olayın yankıları sürüyor. Necla Büyükşen ve Metin Büyükşen'in gekini Betül Büyükşen çarpıcı açıklamalar yaptı. Büyükşen, "Bizden bu yükümlülük kalktı. Çok güzel oldu. Bizim ilk defa kendimizi bırakıp, anne ve babamıza üzülme şansımız oldu. Yapanların, eli olanların daha ağır cezalar çekmesini isterim" ifadelerini kullandı.