Büyükçekmece’de 'tehlikeli motosiklet kullandın' iddiası kavgayla bitti! Öfkeli adam kadını böyle darbetti

Büyükçekmece sahilinde çocuklarıyla yürüyen bir kişi, sinirlerine hakim olamayarak tehlikeli motosiklet kullanan kadını ittirip yere sererken, ayağa kalkan kadın ise kaskla vurarak karşılık verdi. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.