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Büyükçekmece’de 'tehlikeli motosiklet kullandın' iddiası kavgayla bitti! Öfkeli adam kadını böyle darbetti

Büyükçekmece’de 'tehlikeli motosiklet kullandın' iddiası kavgayla bitti! Öfkeli adam kadını böyle darbetti
14.05.2022 23:20

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Büyükçekmece sahilinde çocuklarıyla yürüyen bir kişi, sinirlerine hakim olamayarak tehlikeli motosiklet kullanan kadını ittirip yere sererken, ayağa kalkan kadın ise kaskla vurarak karşılık verdi. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Olay, gün içerisinde Büyükçekmece Sahili'nde yaşandı. İddiaya göre, kimlik bilgileri öğrenilemeyen bir kişi sahilde çocuklarıyla yürüdüğü sırada, tehlikeli biçimde motosiklet kullandığını iddia ettiği kadınla tartışmaya başladı.

Tartışma sırasında sinirlerine hakim olamayıp kadının üzerine yürüyen şahıs, kadını iterek yere serdi. Yerde sürüklenen kadın ayağa kalkıp, kaskla karşılık vermeye çalışırken, öfkeli adam bu defa kadına yumruk attı.

Kavgayı gören vatandaşlar, araya girerek tarafları ayırdı. Taraflar birbirlerine hakaret etmeye devam ederken, bir süre sonra kavgaya karışanlar olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan kavga anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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