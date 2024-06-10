SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 10 Haziran 2024, 08:45 Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2024, 08:45

Büyükçekmece’de kar maskeli iki kişi, girdikleri evin sahibini silahla öldürdü

Olay saat 19.30 sıralarında Büyükçekmece Kumburgaz Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre cadde üzerindeki 3 katlı binanın 2. katında yaşayan Uğur Doğan (30) ve abisi Özgür Doğan evlerinde oldukları sırada kar maskeli iki kişi kapılarını çaldı. Uğur Doğan kapıyı açtığında şüpheliler yanlarındaki silah ile ateş etmeye başladılar. Olay sonrası şüpheliler motosiklet ile olay yerinden kaçarken sesleri duyan abi Özgür Doğan dışarı çıkıp yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri yaralı kardeşi ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Uğur Doğan hayatını kaybetti. Sonrasında gelen olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde incelemelerde bulunurken polis ekipleri şüpheliler için yakalama çalışması başlattı.

SIRADAKİ VİDEO
İZLE I Van Saray'da sel felaketi! 100'e yakın küçükbaş hayvan telef oldu
10.06.2024Pazartesi
İZLE I Eskişehir'de Sapkın LGBT terörüne geçit yok: 10 kişi paketlendi
09.06.2024Pazar
İZLE I Esenyurt'ta balkondan düşen 10 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!
09.06.2024Pazar
İZLE I Bodrum'da taksicilerin kavgası güvenlik kamerasında! İşte o anlar...
09.06.2024Pazar
İZLE I Samsun'da marketten viski çalan genç paketlendi!
09.06.2024Pazar
Bunlar da Var
İZLE I Aziz Yıldırım ve Ali Koç karşı karşıya! Canlı yayında olay tartışma: Londra’daki FETÖ’cüler... 01:55
Canlı yayında olay tartışma: Londra'daki FETÖ'cüler...
09.06.2024Pazar
İZLE I Tarihi An: Aziz Yıldırım ve Ali Koç birlikte kürsüde! 01:37
Aziz Yıldırım ve Ali Koç birlikte kürsüde!!
09.06.2024Pazar
İZLE I Survivor All Star 2024’te İstanbul’u garantileyen Ogeday Girişken’in sevgilisi bakın kim çıktı? 00:17
Ogeday Girişken'in sevgilisi bakın kim çıktı?
09.06.2024Pazar
TIKLA ÖĞREN - YKS soruları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? TYT ve AYT soru kitapçığı, cevap anahtarı sorgulama ekranı! YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? 00:34
YKS soruları 2024 açıklandı mı, ne zaman açıklanır? İşte detaylar...
09.06.2024Pazar
CANLI YAYIN
SON DAKİKA