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Büyükçekmece’de işyerini soyan iki hırsız kamerada

Büyükçekmece’de işyerini soyan iki hırsız kamerada
07.01.2022 12:37

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Büyükçekmece’de iki ayrı işyerine girerek hırsızlık yapan şahıslar polis tarafından kiraladıkları aracın plakasının tespit edilmesiyle yakalandı. Hırsızlık anları güvenlik kameraları tarafında da kaydedildi. Olay, geçtiğimiz günlerde Fatih mahallesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre M.C.K. ve U.C. isimli iki şahıs, girdikleri iki ayrı işyerinden kasa ve çok sayıda malzeme çaldıktan sonra kiraladıkları araçlarla olay yerinden ayrıldı. Polisin çalışmaları sonucunda şahıslar, araçlarının plakasından ve güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesinin ardından kimlikleri tespit edildi ve ikamet ettikleri evde yakalandı. Gözaltına alınan iki hırsız sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Hırsızların işyerlerine girerek yaptığı hırsızlık anları güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

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