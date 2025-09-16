PODCAST CANLI YAYIN

Büyükçekmece’de feci motosiklet kazası: 2 ölü

Büyükçekmece’de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği motosiklet devrildi, dubalara çarpan sürücü ve yolcusu hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Türkoba Mahallesi Atatürk 2. Caddesi'nde yaşandı. Ali Karaca (23) yönetimindeki motosiklet, sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolda metrelerce sürüklenen Karaca ve arkasındaki yolcu Recep Karadeniz (25), kaldırım kenarındaki demir dubalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Karaca ve Karadeniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Diyarbakır’da hafif ticari araç devrildi: 15 yaşındaki Zeynep hayatını kaybetti
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Başkan Erdoğan'dan Katar'da tarihi açıklama: İsrail'i durduracak güce sahibiz!
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Sakarya’da Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: İş insanı Murat Korkmaz ve eşi hayatını kaybetti
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı
Antalya Akseki’de trafik kazası: 8 yaralı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle