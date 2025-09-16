Büyükçekmece’de feci motosiklet kazası: 2 ölü

Büyükçekmece'de meydana gelen motosiklet kazasında 2 genç hayatını kaybetti.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Türkoba Mahallesi Atatürk 2. Caddesi'nde yaşandı. Ali Karaca (23) yönetimindeki motosiklet, sürücünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yolda metrelerce sürüklenen Karaca ve arkasındaki yolcu Recep Karadeniz (25), kaldırım kenarındaki demir dubalara çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Karaca ve Karadeniz'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.