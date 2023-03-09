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Büyükçekmece Barajı’na akan derede kimyasal atık şüphesi

Büyükçekmece Barajı’na akan derede kimyasal atık şüphesi
09.03.2023 21:05

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Büyükçekmece Barajı’nı besleyen kollardan birisi olan Çatalca Muratbey Deresi’nden yağlı bir yapıya sahip olan madde dereden akmaya başladı. Derenin renginin siyaha döndüğünü gören vatandaşlar paniğe kapıldı. Bölgede bulunan fabrikalardan kaynaklı olduğu iddia edilen kimyasal atık Büyükçekmece Barajı’na kadar uzandığı görüldü. Muratbey Deresi’nin rengini değiştiren maddenin henüz ne olduğu öğrenilemedi. Dere dron ile havadan da görüntülenirken aynı bölgede daha öncede mavi renkli bir madde aktığı akıllara geldi.

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