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Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma; Husumetli iki grup karşı karşıya geldi

Büyükçekmece Adliyesi önünde silahlı çatışma; Husumetli iki grup karşı karşıya geldi
27.05.2023 18:31

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Olay, Büyükçekmece Adliyesi önünde bugün saat 15.00 saatlerinde meydana geldi. Esenyurt'ta önceki günlerde silahlı kavga eden iki grup arasından yakalanan bir kişi bugün Büyükçekmece Adliyesine sevk edildi. Mahkeme sonucunu adliye bahçesinde bekleyen yakınlarına, kavgaya karışan bir kişinin yakınları olduğu öğrenilen 2 motosikletteki kişiler tarafından silahla ateş edildi. Adliye önündekiler de karşılık verince çatışma çıktı. Silahlardan çıkan mermiler olay yerinde bulunan üç araca isabet ederek hasar verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri mahkemesi olan kişinin yakınlarından birini yakaladı. Motosikletli saldırganlar ise olay yerinden uzaklaştı. Çatışmada ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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