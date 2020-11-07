Büyük usta Timur Selçuk son yolculuğuna uğurlandı! Sevenleri akın etti

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk, dün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Münir Nurettin Selçuk ile tiyatro sanatçısı Şehime Erton'un oğlu, Türk müziğinin duayen ismi Timur Selçuk (74), Zincirlikuyu Camii'nde kılınan öğle namazının ardından sonsuzluğa uğurlandı. Timur Selçuk'un cenaze törenine sevenleri akın etti.

Piyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk dün yaşamını yitirdi. Acı haberi usta sanatçının eşi Handan Selçuk verdi. Handan Selçuk, "Bu sabah (dün) uykuda vefat etti. Sabah uyandıramadım. Zaten o da Allah'a hep 'Ölümüm evimde, yatağımda olsun' diye dua ederdi. Çok üzgünüm, acım çok büyük" dedi.

74 yaşındaki sanatçı bugün Zincirlikuyu Mezarlığı Camisi'ndeson yolculuğuna uğurlandı. Sevenleri Selçuk'a veda etmek için camide hazır bulundu.

Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik yapımcısı İzzet Öz, sanatçı Burhan Şeşen, Ahmet Güvenç, Müjdat Gezen ve Rutkay Aziz'in katıldığı cenaze namazında Timur Selçuk'un tabutuna Türk bayrağına sarıldı.

'TİMUR, İNSAN OLARAK DA ÇOK TATLI BİR ÇOCUKTU'

Cenaze törenine katılmak üzere camiye gelen isimlerden Müjdat Gezen, şunları söyledi:



"1960 yılından beri tanırdım Timur'u. Çünkü annesi ile Şehir Tiyatrosu'nda beraber oynardık. Münir amca da, babamın radyodan arkadaşıydı. Çok severdi. Dostluğumuz bugüne kadar sürdü. Bugünden sonra kısmet değilmiş. Müzik adamı olarak da çok iyiydi ama Timur, insan olarak çok tatlı bir çocuktu. Allah rahmet eylesin. İyi kalpliydi, iyi adamdı, iyi besteciydi, iyi müzik adamıydı, sanatçı ana-babanın oğluydu"

"YENİ NESİLLERE BİLGİ AKTARMAYI, DERS VERMEYİ ONDAN ÖĞRENDİK"

Kurtalan Ekspres grubunun Bas Gitarcısı, Müzisyen Ahmet Güvenç ise, "Timur hoca çok önemliydi. Onun dershanesinde senelerce ders verdik. Yeni nesillere bilgi aktarmayı, ders vermeyi biz ondan öğrendik. Benim için çok değerliydi. Çok büyük bir varlığımı kaybetmiş oldum. Nurlar içinde yatsın" dedi.

Timur Selçuk'un eşi Handan Selçuk ve kızı Mercan Selçuk gözyaşlarına boğuldu.