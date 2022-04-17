RAMAZAN İMSAKİYE
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Büyük Çamlıca Camii otoparkında yanan otomobil paniğe neden oldu

Büyük Çamlıca Camii otoparkında yanan otomobil paniğe neden oldu
17.04.2022 17:49

OTOMATİK OYNAT

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Üsküdar Büyük Çamlıca Camii otoparkında bulunan bir otomobilin motor kısmında yanma meydana geldi. Otomobilin motor kısmında çıkan yangın kısa sürede söndürülürken otopark içerisinde oluşan duman paniğe neden oldu.

Yaşam Videoları

Olay, Büyük Çamlıca Camii otoparkında saat 16.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otopark içerisinde ilerleyen 34 VT 0286 plakalı Ford marka otomobilin motor kısmında alev gören gören sürücüsü durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede motor kısmı yanan otomobili olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale sonucu söndürdü. Otopark içerisinde yanan otomobilden çıkan dumanlar ise paniğe neden oldu. Motor kısmı yanan otomobil kullanılamaz hale geldi.

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