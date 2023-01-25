Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytin bahçesine atılan hayvan gübresinin içinden insan cesedi çıktı

Olay, Orhangazi’ye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, zeytinliğine hayvan gübresi atmak için çiftlikten hayvan gübresi sipariş eden B.S., zeytin ağaçlarının altına sermek için traktör kepçe ile çalışmaya başladı. Kepçe ile zeytin ağaçlarının altına gübre serpmeye çalışan B.S., kepçeye bir şeyin takıldığını fark etti. Aşağı indiğinde ise gübrelerin arasında bir ceset görünce durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Gübrelerin arasında bulunan ceset nedeniyle olay yerine Cumhuriyet Savcısı, olay yeri inceleme ekipleri ve çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler zeytin bahçesinde ve ceset üzerinde titiz bir çalışma yürüttü.