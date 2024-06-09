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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 09 Haziran 2024, 09:10 Güncelleme Tarihi: 09 Haziran 2024, 09:10

Bursa'nın İznik ilçesinde ormanlık alanda bulunan yazlık ev alevlere teslim oldu

Bursa'nın İznik ilçesinde 2 katlı yazlık evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Ekiplerce söndürülen yangında ev küle döndü. Yangın, saat 23.30 sıralarında İznik ilçesine bağlı Şerefiye Mahallesi'nde bulunan ormanlık alandaki 2 katlı evde meydana geldi. Güneş panellerinde meydana gelen bir arızadan dolayı çıkan çıkan kısa sürede yazlık evi sardı. Çıkan yangını fark eden çevre sakinleri, İznik İtfaiye Amirliğini arayarak ihbarda bulunmasının ardından, ekipler tarafından kısa sürede olay yerine müdahale edildi. Kullanılmaz hale gelen evde yaşayan olmaması nedeniyle yaralanma yada can kaybı yaşanmadı.

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