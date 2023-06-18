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Bursa’nın İznik ilçesinde motosikletin içinden 1 metrelik yılan çıktı

Bursa’nın İznik ilçesinde motosikletin içinden 1 metrelik yılan çıktı
18.06.2023 10:17

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Bursa’nın İznik ilçesinde bir motosikletin içine yılan girdi. 2 saattir kimsenin çıkaramadığı yılanı ilçede kebap işi yapan bir vatandaş su dökerek çıkardı. İznik Topkapı mahallesi üzerinde motosikleti ile seyir halinde olan bir vatandaş motosikletine yılan girdiğini gördü. Bunun üzerine motosikleti park eden sürücü yılanın çıkmasını bekledi. Yılan 2 saat süren çalışma ile çıkarılmadı. Yoldan geçen ve ilçede kebap ustası Ayhan Türk durumu fark etti ve yılanı su ve ince ağaç dalı eşliğinde çıkarmayı başardı. 1 metrelik yılan çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi.

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