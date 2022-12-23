Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayıp kaçan sürücü, 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Hiç ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü Seyit Ali Y.(26)'ye toplam 4 bin 989 TL cezai işlem uygulandı, aracı trafikten men edildi.

Akhisar mahallesinde devriye atan polis ekipleri, şüphelendikleri 16 KOA 79 plakalı otomobilin sürücüsüne dur ihtarında bulundular. Polisin dur ihtarına uymayan sürücü hızla kaçmaya başladı. Peşine düşen ekipler, aracı 10 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Durdurulan aracın sürücüsü Seyit Ali Y.'nın belgeleri incelendi.

Polisin neden hızla kaçtığını sorması üzerine sürücü Seyit Ali Y., "Çocuk hasta, 1 haftadır hastanede yatıyor. Çocuk olunca mecbur kaldım" diye cevap verdi.

İnceleme sonucu bu güne kadar 7 kez polisin dur ihtarına uymadığı öğrenilen sürücüye, araç muayene uyarı süresini geçmesinden dolayı 888 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 3 bin 674 TL ve dur ihtarına uymamaktan 427 TL olmak üzere toplam 4989 TL cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edilerek çekici yardmıyla otoparka çekildi.