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Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadını taciz eden şahsa meydan dayağı kameraya yansıdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kadını taciz eden şahsa meydan dayağı kameraya yansıdı
13.12.2022 09:17

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda bir kadını taciz ettiği iddia edilen şahıs, sokak ortasında darp edildi. O anlar amatör kameraya yansıdı. Olay saat 22.00 sıralarında Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde meydana geldi. Muhammed E. (29) isimli şahıs, iddiaya göre yolda yürüyen S.E. (27) isimli kadına tacizde bulundu. Durumu o anda öğrenen yakınları, şüpheliyi yumruk ve tekmelerle darp ettiler. Olay yerine gelen polis ekipleri, darp edilen şahsı polis otosuna alıp uzlaştılar. Yaralı şahıs, 112 Acil Servis Ambulansıyla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli, tedavinin ardından gözaltına alındı.

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