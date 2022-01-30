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Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından oluşturulan Nöbetçi Kitaphanelerde sınav yoğunluğu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından oluşturulan Nöbetçi Kitaphanelerde sınav yoğunluğu
30.01.2022 16:39

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde belediye tarafından oluşturulan Nöbetçi Kitaphanelerde yoğun bir hazırlık dönemi geçiren üniversite adayları için gerçeğini aratmayan bir deneme sınavı daha gerçekleştirildi. Gençlerin yoğun olarak kullandığı Nöbetçi Kitaphanelerle öğrencilere konforlu çalışma alanları sunan ve geleceğe hazırlanan gençlere destek olan İnegöl Belediyesi, üniversite adayları için deneme sınavı gerçekleştirildi. Hafta sonu yapılan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) denemesinde 135 öğrenci ter döktü.

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