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Bursa'nın İnegöl ilçesi faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde tüp patlaması sonucu yangın çıktı

Bursa'nın İnegöl ilçesi faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde tüp patlaması sonucu yangın çıktı
25.01.2023 21:56

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Yangın, saat 18.30 sıralarında Yenice mahallesi Orta sokakta faaliyet gösteren tatlı imalathanesinde iddiaya göre Tüpün patlaması sonucu meydana geldi. Tüpün patlaması sonucu yangın çıktı. Alevler bir anda işyerine yayıldı. Olay yerine çok sayıda İtfaiye ve polis ile 112 ekipleri sevk edildi. Patlama nedeniyle işyerinin camları kırıldı. Yangın nedeniyle işyerinde çalışan İşçi Suriye uyruklu Ahmet Teyri(40)'nin ellerinde ve yüzünde 2. Derece yanıklar oluştu. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek 1 saatte söndürdüler. Yangın sonucu işyeri kullanılamaz hale geldi.

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