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Bursa’da zincirleme kaza: Kamyonet otomobile çarptı! 4 kişi yaralandı

Bursa’nın Kestel ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme sürüyor.

BURSA'DA KAMYONET OTOMOBİLE ÇARPTI: 4 YARALI

Bursa'nın Kestel ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, saat 17.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Ümitalan rampasında meydana geldi.

İddiaya göre, Bursa'dan İnegöl istikametine seyreden Onur E. yönetimindeki 16 YZ 999 plakalı kamyonet, aynı yönde ilerleyen ve aniden yavaşlayan Serap Y. idaresindeki 16 BRD 063 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle her iki araç da savruldu.

KAMYONET VE OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ YARALANDI

Kazada sürücüler Onur E. ve Serap Y. ile birlikte kamyonette yolcu olarak bulunan Fatma E. ve otomobildeki Rabia Ö. yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları ilk müdahalenin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yol, ekiplerin çalışması sonrası kontrollü olarak yeniden açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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