Bursa’da yolcu otobüsü gemi çapası yüklü TIR’a çarptı: 3 yaralı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle tek şeritte karşı yönden gelen gemi çapası yüklü TIR’a çarptı. Kazada 3 yolcu yaralandı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda karşı yönden gelen gemi çapası yüklü TIR'a yandan çarptı. Kazada 3 yolcu yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Orhangazi ilçesi Yalova-Bursa kara yolu Süpürgelik mevkisinde meydana geldi. Yalova'dan Bursa yönüne giden Erkan B. (56) idaresindeki 54 AAY 105 plakalı yolcu otobüsü, yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen bölümde karşı yönden gelen Kemal S. (63) yönetimindeki 26 AJC 519 plakalı TIR'a çarptı. TIR'ın dorsesinde gemi çapası yüklü olduğu öğrenildi.

Otobüste bulunan 35 yolcudan Ayla Ç. (26), Ervanur Y. (24) ve Burcu K. (25) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Kazayı yara almadan atlatan otobüs ve TIR şoförleri, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

