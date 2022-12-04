Bursa'da ''Yeni araçlarımız geldi'' Şifresini kullanan fuhuş çetesi çökeltildi! 12 şüpheli gözaltına alındı

Bursa merkezli 3 ilde, yurt dışından çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri 13 kadını fuhşa zorladığı tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, kadınları zorla fuhşa zorladığı kişilerle 'Yeni araçlarımız geldi' şifresiyle konuştukları tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yabancı uyruklu kadınların çalışma vaadiyle Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa zorlandığı bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bursa, İstanbul ve Balıkesir'de çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu, yabancı uyruklu kadınları zorla fuhşa sürüklediği tespit edilen 12 şüpheli gözaltına alındı. Türkiye'ye getirilip zorla fuhşa sürüklenen 13 kadın ise koruma altına alındı.