Bursa'da yaşayan Togg talihlisi, "İki ay içerisinde bir oğlum olacak. Togg’u sünnet aracı yapacağız"

Yerli ve milli doğuştan elektrikli otomobil Togg'un 'T10X' modelinin ilk sahipleri dün gerçekleştirilen çekilişle belli oldu. Çekilişin ardından T10X modelini almaya hak kazanan kişilerin listesi Togg'un resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

Duyurunun ardından talihlilerde gün yüzüne çıkmaya başlarken bunlardan biride Bursa'da yaşayan Betül Uğur talihliler arasında yer aldı.

Togg'un T10X modelinin uzun menzillisinin Kapadokya rengine başvurduğunu söyleyen Betül Uğur, "İlk eşim başvurmuştu. Ben de son gün son saatlerde başvurdum. Eşime değil ama bana çıktı. Çok güzel bir duygu. Araba sahibi oluyoruz ve yerli bir aracımız oluyor.

Eşim il başvuranlar arasında ama ona değil bana çıktı. Kapadokya rengini beğendik. Uzun menzilli modelini tercih ettik.

Yerli otomobil olduğu için ve tabi fiyat olarak da segmentlerine göre daha uygun olduğu için Togg'u tercih ettik. İki ay içerisinde bir oğlum olacak. Togg'u sünnet aracı yapacağız" dedi.