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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 30 Kasım 2023, 12:38 Güncelleme Tarihi: 30 Kasım 2023, 12:47

Bursa'da yanlış kazı sonucu doğalgaz borusu patladı korku dolu anlar yaşandı

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Ertuğrul Mahallesinde saat 11.20 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tretuar çalışması için iş makinesiyle kazı yapan operatör, dalgınlıkla doğalgaz borusunu deldi. Binaların hemen bitişiğinde meydana gelen olayda iş makinesi, bir anda alev topuna dönerken, mahalleli de büyük panik yaşadı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine 112 İtfaiye ve 187 Doğalgaz Acil ekipleri sevk edildi. Vatandaşlar çevreden uzattıkları hortum ile alevlere müdahale ederken, ekiplerin anında müdahalesiyle korkulan olmadı.

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