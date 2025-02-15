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Bursa’da vahşi olay: 650 lira için arkadaşını vurup uçurumdan aşağıya attı!
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Bursa'da vahşi olay: 650 lira için arkadaşını vurup uçurumdan aşağıya attı!

Giriş Tarihi: 15 Şubat 2025 17:16 Güncelleme Tarihi: 15 Şubat 2025 17:16

Bursa'nın Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkiinde 650 lira borçlu olduğu arkadaşını alacak verecek meselesi nedeniyle arabada başından vurup uçurumdan atan zanlı, olay yerinden kaçtıktan 2 saat sonra yakalandı. Olay anında hayatını kaybeden Mehmet Ayaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 650 lira borçlu olduğu arkadaşını alacak verecek nedeniyle arabada başından vurup uçurumdan aşağı attı. Olay, dün gece 01.00 sıralarında Bursa'nın Mudanya ilçesi Yıldıztepe mevkiinde meydana geldi. Arkadaşı Derviş Ö., ile aynı araçta giden 22 yaşındaki Mehmet Ayaz, 650 lira borcunu isteyince, ikili arasında tartışma çıktı. Artan tansiyon sonrası Derviş Ö., yanında taşıdığı tabanca ile Ayaz'a ateş açtı. Başına isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybeden Ayaz'ı geldiği aracıyla birlikte uçurumdan aşağı atan saldırgan olay yerinden kaçtı. Olayı fark eden çevredekiler, ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Ayaz'ın cenazesi Bursa Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı.

2 SAATTE YAKALANDI

Olay yerinden kaçan zanlıyı bulmak için devreye Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri girdi. Şüphelinin kimliği tespit eden ekipler, geniş kapsamlı yaptıkları çalışma sonrası olayın üzerinden 2 saat gibi kısa bir sürede şüpheliyi Nilüfer ilçesinde yakaladı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Derviş A.'nın işlemleri devam ediyor.

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