Bursa'da üzerine kaynar su dökülen Hakan bebek yaralandı | VİDEO İZLE

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İşte olayın sonrası...

İnegöl'ün Fatih Mahallesi Aktuğ Sokak'ta ikamet eden Kurşun ve Yıldız M. çiftinin 2 yaşındaki oğulları Hakan mutfakta oyun oynadığı sırada masa üzerinde bulunan çaydanlığa dokundu. Devrilen çaydanlık içindeki sıcak su çocuğun üzerine döküldü.

Vücudunda 2. derece yanıklar oluşan küçük çocuk ailesi tarafından özel araçla İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.