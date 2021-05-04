RAMAZAN İMSAKİYE
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Bursa'da üzerine kaynar su dökülen Hakan bebek yaralandı | VİDEO İZLE

Bursa'da üzerine kaynar su dökülen Hakan bebek yaralandı | VİDEO İZLE
04.05.2021 00:35
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde üzerine kaynar su dökülen 2 yaşındaki çocuk yaralandı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. İşte olayın sonrası...


'ün Aktuğ Sokak'ta ikamet eden ve Yıldız M. çiftinin 2 yaşındaki oğulları Hakan mutfakta oyun oynadığı sırada masa üzerinde bulunan çaydanlığa dokundu. Devrilen çaydanlık içindeki sıcak su çocuğun üzerine döküldü.

Vücudunda 2. derece yanıklar oluşan ailesi tarafından özel araçla ne götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan çocuk yanık ünitesinde tedavi altına alındı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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