Haberler Yaşam Videoları Bursa'da trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü

Bursa'da trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü

Bursa'da trafikte başlayan tartışma kavgaya dönüştü
28.03.2022 10:12

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 03:06
Dehşet veren olay! Cesedi...
Yaşam 00:45
Otomobilleri çizen çocuk,...
Yaşam 00:39
Tartıştığı kocasını kaldırım...
Yaşam 01:15
Berlin‘de ayçiçek yağı krizi:...
Yaşam 00:50
Cama tırmanarak eve giren...
Yaşam 00:50
Texas'ta helikopter düştü! O...
Yaşam 01:16
Cinnet getiren kadın 10...
Yaşam 03:04
24 ölü yunus balığı kıyıya...
Yaşam 00:56
Kavşakta feci kaza: 2 yaralı
Yaşam 00:15
Motosikletli sürücü otomobille...
Yaşam 01:35
Kirayı almaya geldi kiracısını...
Yaşam 00:34
Çorum’da arkadaşlarıyla...

Bursa’da 2 sürücü arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin kavgasına arkadaşları da dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hamitler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 araç sürücüsü trafikte yol verme meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Aralarındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Sürücülerin arkadaşlarını çağırmasıyla birlikte kavga daha da büyürken, yumrukların havada uçuştuğu bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA