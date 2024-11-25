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Bursa'da trafik kazası: Anne ve oğlu yaralandı
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Bursa'da trafik kazası: Anne ve oğlu yaralandı

Giriş Tarihi: 25 Kasım 2024 18:38 Güncelleme Tarihi: 25 Kasım 2024 18:38

Bursa’nın İnegöl ilçesinde cip ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, anne ve oğlu yaralandı. Kaza, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. İbrahim E. (33) yönetimindeki 34 ZC 2974 plakalı cip ile Mehtap C. (40) idaresindeki 16 UJ 696 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Mehtap C. ve yanında bulunan oğlu Ayberk C. (11) yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ve oğlu, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan anne ve oğlunun sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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