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Bursa'da tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada

Bursa'da tekme ve tokatlı 'yol benim' kavgası kamerada
15.05.2022 09:40

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Bursa’da iki sürücü 'yol benim' diyerek birbirlerine acımadan vurdu. Kavgaya araçlarda bulunan ailelerde dahil olunca ortalık meydan muharebesine döndü. Olay, merkez Nilüfer ilçesi Hasanağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 sürücü arasında 'yol benim' diyerek tartışmaya başladı. Tartışma kısa süre içerisinde kavgaya dönüştü. Sürücüler birbirlerine tekme ve tokat ile acımadan vururken kavgaya araçlarda bulunan ailelerde katıldı. Ortalık adeta meydan muharebesine dönerken bu anlar cep telefon kamerasına yansıdı.

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