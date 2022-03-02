Haberler Yaşam Videoları Bursa’da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı

Bursa’da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı

Bursa’da sürücüsüz at arabası trafiği birbirine kattı
02.03.2022 09:04

OTOMATİK OYNAT

Ana Sayfa 02:37
Yediler içtiler iş hesabı...
Ana Sayfa 01:05
Polisler yangını fark etti 5...
Ana Sayfa 00:30
Destan 14. bölüm fragmanı...
Ana Sayfa 01:18
Trabzonspor 2-0 Antalyaspor
Ana Sayfa 05:48
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi...
Ana Sayfa 23:19
Başkan Erdoğan ve...
Ana Sayfa 08:27
Başkan Erdoğan'dan önemli...
Ana Sayfa 07:07
Kerim Tekin'in ölümünde yıllar...
Ana Sayfa 00:24
Kiev'den kaçış kamerada! Rusya...
Ana Sayfa 01:05
Esra Erol'da programına çıkıp...
Ana Sayfa 00:48
Antalya'ya gelen turist sayısı...
Ana Sayfa 00:11
Üstünü giydi altını giymedi!...

Bursa’da sahibinin elinden kaçan at, arkasına bağlı olan arabasıyla birlikte trafiği birbirine kattı. Araçların arasından ilerleyen sürücüsüz at ve arkasına bağlı olan arabasını sahibinin koşarak yaklamaya çalışması ise diğer sürücülerin kameralarına yansıdı. İlginç olay, merkez Yıldırım ilçesi Yakın Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinin elinden kaçan at ve arkasına bağlı olan arabasındaki hurda malzemelerle birlikte koşmaya başladı. Karayoldaki araçların arasından geçen atın önünü kesmek isteyenler olunca da şerit değiştirerek yoluna devam etti. Sahibinin ise at arabasını koşarak yaklamaya çalışması diğer sürücüler tarafından cep telefon kamerasıyla kaydedildi.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA