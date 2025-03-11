SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Bursa’da silahlı saldırı: 2 çocuk babası hayatını kaybetti
Haberler Yaşam Videoları

Bursa’da silahlı saldırı: 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 11 Mart 2025 18:22 Güncelleme Tarihi: 11 Mart 2025 18:22

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde 34 yaşındaki Asım Uğur, evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Olay yerinde hayatını kaybeden Uğur’un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da 34 yaşındaki 2 çocuk babası Asım Uğur, evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Komşularının kanlar içinde yerde gördüğü Uğur, olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. Adalet Sokak'tan gelen sesler üzerine çevredekiler dışarı çıktı. Komşuları, Asım Uğur'u kanlar içinde yerde görünce 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları, Uğur'un öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Ekiplerin sakinleştirmeye çalıştığı aile, ayakta durmakta zorlandı. Asım Uğur'un bir süre önce eşinden ayrıldığı ve fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayın kesin sebebi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netleşecek.

SIRADAKİ VİDEO
Diyarbakır'da arazi anlaşmazlığı kanlı bitti: 5 Yaralı
11.03.2025Salı
Samsun’da korkunç cinayet: 6 çocuk babası yaşlı adam öldürüldü
11.03.2025Salı
Kocaeli’nde feci kaza: Kamyonet ağaçları biçerek yol kenarına uçtu
11.03.2025Salı
Kocası tarafından satırla öldürülen genç hemşire son yolculuğuna uğurlandı
11.03.2025Salı
Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı: O anlar kamerada
11.03.2025Salı
Bunlar da Var
Kepez’de cinayet: Hemşire eşini öldürüp satırı boğazında bıraktı! 01:29
Kepez'de cinayet: Hemşire eşini öldürüp satırı boğazında bıraktı!
10.03.2025Pazartesi
YPG teslim oldu: Ferhat Abdi Şahin ve Ahmed Şara anlaşma imzaladı 08:08
YPG teslim oldu: Ferhat Abdi Şahin ve Ahmed Şara anlaşma imzaladı
10.03.2025Pazartesi
Ece Gürel’in ölümü! | Hale Nur Özen’den Mars yolunu şaşırttı iddiası! 01:25
Ece Gürel'in ölümü! | Hale Nur Özen’den “Mars yolunu şaşırttı” iddiası!
10.03.2025Pazartesi
Belgrad Ormanı’ndaki gizemli toplantı! Kahkaha yogası görüntüleri yeniden gündem oldu 00:51
Belgrad Ormanı’ndaki gizemli toplantı!
11.03.2025Salı
CANLI YAYIN