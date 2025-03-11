Bursa’da silahlı saldırı: 2 çocuk babası hayatını kaybetti

Bursa'da 34 yaşındaki 2 çocuk babası Asım Uğur, evinin önünde silahla vurulmuş halde bulundu. Komşularının kanlar içinde yerde gördüğü Uğur, olay yerinde hayatını kaybetti. Haberi alan yakınları sinir krizi geçirdi.
Olay, Osmangazi ilçesi Doğanevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. Adalet Sokak'tan gelen sesler üzerine çevredekiler dışarı çıktı. Komşuları, Asım Uğur'u kanlar içinde yerde görünce 112 ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Uğur'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Haberi aldıktan sonra olay yerine gelen yakınları, Uğur'un öldüğünü öğrenince sinir krizi geçirdi. Ekiplerin sakinleştirmeye çalıştığı aile, ayakta durmakta zorlandı. Asım Uğur'un bir süre önce eşinden ayrıldığı ve fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenildi.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatırken, olayın kesin sebebi Bursa Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla netleşecek.