Bursa'da seyir halindeki servis minibüsü alev alev alev yandı

Bursa’da işçi servis minibüsü biranda alev alarak yanmaya başladı. Servis minibüsünde bulunan işçiler canlarını zor kurtarırken diğer sürücülerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü. Olay, merkez Osmangazi Mahallesi Mudanya Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçi taşıyan servis aracı seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı biranda alev aldı. Alevler kısa sürede servis minibüsünü sararken yoldan geçen diğer sürücüler yangın tüpü ile müdahale ederek yangını büyümeden söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.