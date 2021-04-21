RAMAZAN İMSAKİYE
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Bursa'da seyir halindeki otomobilin ön kaputuna oturan bir kişi öndeki aracı ayaklarıyla itti

Bursa'da seyir halindeki otomobilin ön kaputuna oturan bir kişi öndeki aracı ayaklarıyla itti
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Otomobillerde bulunması gereken yardımcı ekipmanlardan bir tanesi çekme halatı. Çekme halatı olmadığında ise bir aracı çekmek oldukça zorlaşabiliyor. Bursa'da ise hayret veren bir görüntü kaydedildi. Otomobilin kaputuna oturan bir kişi öndeki aracı ayaklarıyla itti.


Bursa'da seyir halindeki otomobilin ön kaputunun üzerine oturan kişinin, öndeki otomobili ayaklarıyla ittiği anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.



Osmangazi ilçesi Demirtaş Cumhuriyet Mahallesi'nde dün, seyir halindeki otomobilin kaputunun üzerine oturan kişi, ayaklarıyla öndeki otomobili itti.

Mahallelinin şaşkınlıkla izlediği olay, bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepki çekti.

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