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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 18 Haziran 2024, 10:18 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2024, 10:18

Bursa'da seyir halindeki otomobil bir anda alevlere teslim oldu! O anlar kamerada.

Olay, Bursa-Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 JHY 60 plakalı otomobil seyir halindeyken, otomobilden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Yükselen dumanları gören sürücü, otomobilini emniyet şeridine çekti. Dumanlar yerini alevlere bıraktı. Yoldan geçen vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Vatandaşlar, yangın tüpleri ile yanan otomobile müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan otomobili söndürdü. Yangında can kaybı meydana gelmezken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

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