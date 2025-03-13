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Bursa’da seyir halindeki araç yandı muhtar ölümden döndü
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Bursa'da seyir halindeki araç yandı muhtar ölümden döndü

Giriş Tarihi: 13 Mart 2025 17:36 Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2025 17:36

Bursa'nın İnegöl ilçesi İsaören Mahallesi muhtarı aracıyla seyir halindeyken araç bir anda alev aldı. Muhtar ölümden dönerken, araç kullanılamaz hale geldi.

Olay, İnegöl ilçesi İsaören ile Çayyaka Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. İsaören'den Çayyaka Mahallesi'ne seyir halinde olan İsaören Mahalle Muhtarı İsmail Çıbukçu yönetimindeki 16 AIV 459 plakalı araç henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Durumu fark eden muhtar, aracı yol kenarına park edip itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede büyüyen yangın, yol kenarında bulunan anıza sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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