Haberler Yaşam Videoları Bursa'da sahte polis savcı operasyonu! 'İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı' deyip 500 bin TL dolandıran 6 kişi yakalandı

Bursa'da sahte polis savcı operasyonu! 'İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı' deyip 500 bin TL dolandıran 6 kişi yakalandı

Bursa'da sahte polis savcı operasyonu! 'İsminiz FETÖ soruşturmasına karıştı' deyip 500 bin TL dolandıran 6 kişi yakalandı
07.03.2022 17:58

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 00:20
Askeri aracın devrilmesi...
Yaşam 00:28
Direksiyon hırsızları kamerada
Yaşam 01:17
Şok Evleri’nde uyku...
Yaşam 01:11
Evlat nöbetindeki aileler 917...
Yaşam 01:49
Sokak ortasında av tüfeğiyle...
Yaşam 02:56
Otobüs otomobili biçti: 2 ölü
Yaşam 03:39
5 araçlı zincirleme kaza: 1...
Yaşam 01:36
İstanbul’a kar alarmı verildi!...
Yaşam 00:30
İstanbul güne yağmurla uyandı,...
Yaşam 00:40
Nöbetçi eczaneye bıçaklı...
Yaşam 00:19
Gecenin sessizliğini...
Yaşam 01:24
Yağ stoklayan marketlere gece...

Bursa'da, telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları Necati K.’yi, isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek yaklaşık 500 bin TL dolandıran 6 şüpheli, yakalandı. Para sahibine teslim edilirken, şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yaşam Videoları

Olay, geçen cuma günü Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Y. (25) ve beraberindeki 5 kişi, telefonla aradıkları Necati K.'ye kendilerini polis ve savı olarak tanıtıp isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını belirterek, listeden çıkarılması karşılığında yüklü miktarda para istedi. Paniğe kapılan Necati K., evinde bulunan birikimi ve emekli ikramiyesi olan 130 bin lira, 22 bin dolar ve 3 bin 600 İsviçe frangını Ali Y.'ye teslim etti. Ali Y. ve beraberindeki 5 kişi parayı alıp ayrıldıktan sonra dolandırıldığını anlayan Necati K., polisi arayıp şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Necati K.'nın ifadesine başvurup evinin civarındaki yaklaşık 50 güvenlik kamerasından görüntü izledi. Ekipler, şüphelilerin Ali Y. ile Mehmet U. (22), İsmail B. (23), Mehmet A.Y. (23), Nurettin S.C. (18) ve Levent A. (18) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin otomobille Adana'ya gitmek için yola çıktıkları saptandı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili Adana il sınırında durdurup şüphelileri gözaltına aldı. Ele geçirilen para ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

SON DAKİKA