Bursa’da polisten kaçan halk otobüsü şoförü alkollü çıktı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde polisin “dur” ihtarına uymayan özel halk otobüsü şoförü, kırmızı ışık ihlali yaptıktan sonra durakta yakalandı. Yapılan kontrolde sürücünün alkollü olduğu ortaya çıktı.

Olay, Kemalpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı üzerinde meydana geldi. İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 16 M 06101 plakalı özel halk otobüsünün şoförüne dur ihtarında bulundu. Ancak şoför, ikaza uymayarak kırmızı ışık ihlali yaptı ve yaklaşık 300 metre ilerideki durakta durdu.

Trafik ekipleri, aracın yanına giderek sürücüyü indirdi. Yapılan alkol kontrolünde sürücü Erdinç K. (37)'nin 1.49 promil alkollü olduğu belirlendi. Şoföre, alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, kırmızı ışık ihlalinden ise 2 bin 168 TL olmak üzere toplam 11 bin 435 TL para cezası kesildi. Ayrıca sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Otobüsteki yolcular başka bir araca nakledilirken, özel halk otobüsü çekici yardımıyla otoparka götürüldü.

