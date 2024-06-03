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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 03 Haziran 2024, 15:52 Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2024, 15:52

Bursa'da polisin durdurduğu sürücü hem alkollü hem ehliyetsiz çıktı

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri ilçe girişinde yaptıkları uygulamada bir motosiklet sürücüsünü şüphelenerek durdurdu. Durdurulan motosiklet sürücüsüne yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz, ayrıca motosikletin de çalıntı olduğu ortaya çıktı. Alkolmetreyi üfleyen sürücü, 1.70 promil alkollü çıkınca, 19 bin 407 lira idari para cezası kesilirken, başka araca ait plaka kullanmaktan ise 32 bin 170 lira cezai işlem uygulandı. Sürücü, ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, motosiklet çekici yardımıyla otoparka çekildi.

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