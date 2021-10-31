Bursa’da patenle tehlikeli yolculuk

Bursa’da şehrin en işlek caddelerinden birinde kamyonetin arkasına tutunarak ilerleyen patenci cep telefonu kamerasına yansıdı. Trafiğin yoğun olduğu anlarda yapılan bu tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi. Olay, Bursa-Ankara yolu hal kavşağında yaşandı. Patenle akan trafik içerisinde seyahat eden genç, önünde seyreden kamyonetin kasasına tutunarak yoluna devam etti. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan patenci, yaptığı hareketle adete ölüme meydan okudu. Diğer sürücülerin uyarılarına aldırış etmeden yoluna devam eden patenci genç bir süre sonra gözden kayboldu. O anlar ise bir vatandaş sürücü tarafından cep telefonuyla anbean kaydedildi.