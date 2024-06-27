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Haberler Yaşam Videoları Giriş Tarihi: 27 Haziran 2024, 18:08 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2024, 18:08

Bursa'da para için husumetlisini başından vuran şüpheli tutuklandı

Bursa'da aralarında araç alım satımından kaynaklı 400 bin liralık alacak verecek meselesi olan 30 yaşındaki şahsı tabancayla başından vurup ağır yaralayan zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay, dün merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 72 ABD 672 plakalı kamyonetine binmek üzere olan Caner Y.'ye (30) ateş açıldı. Merminin hedefi olan Caner Y. başından aldığı isabet ile ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kanlar içerisinde kalan Caner Y.'yi ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Caner Y.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu ve ameliyata alındığı bildirildi.

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