Haberler
Yaşam Videoları
Bursa'da otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı
Giriş Tarihi: 14 Eylül 2025 18:28
Bursa’nın Orhangazi ilçesinde Orhangazi-İznik karayolu Yeniköy altı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi, hastaneye kaldırıldı.
CANLI YAYIN