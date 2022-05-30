Haberler Yaşam Videoları Bursa'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Bursa'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı

Bursa'da otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
30.05.2022 15:55

OTOMATİK OYNAT

Yaşam 02:14
Kamyon bariyerlere çarparak...
Yaşam 03:52
Sivas’ta rögar kapağı...
Yaşam 01:12
Kız arkadaşını rehin alınca...
Yaşam 00:49
Sakarya’da motoloksiklet...
Yaşam 00:20
Feci kazada inanılmaz kurtuluş
Yaşam 00:31
Metrelerce sürüklenen araç...
Yaşam 16:21
Gaziantep Emniyeti önünde...
Yaşam 00:50
İzmir'de yine merkezi ezan...
Yaşam 01:08
Hırsız sevgililer...
Yaşam 00:59
Liseli kızların kavgası...
Yaşam 01:55
Karavanların zincirleme...
Yaşam 01:21
Önce tepsiyi, sonra sobayı...

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı. Kaza Fatih Mahallesi Mareşal Fevzi Çakmak cadde üzerinde meydana geldi. Mareşal Fevzi Çakmak cadde üzerinde seyir halinde olan sürücü Necati Ertem(40) yönetimindeki 16 ASY 340 plakalı otomobil, yoldan karşıya koşmaya Beyazid G. (8)'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuğun üzerinden araç geçti. Yaralı çocuk olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olayı duyup gelen ailesi, gözyaşı döktü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşam Videoları
SON DAKİKA